En français : Toutes les informations sur le marché de Noël 2021 à Trèves: dates, horaires, parking et mesures mises en œuvre contre le corona

Trèves Il est certainement un des plus beaux marchés de Noël en Allemagne: le marché de Noël de Trèves. Cette année il aura lieu. Le marché est ouvert à partir du 19. novembre.

Son site est spectaculair et pittoresque: Le marché de Noël de Trèves est situé sur le „Hauptmarkt“, et le „Domfreihof“ – deux places mediévales au coeur de la plus ancienne ville de l’Allemagne. En voisinage du patrimoine mondial de Trèves.

Après une année complète de pause, les visiteurs se retrouvent de nouveau entre chalets en bois joliment décorés sous illumination festive de l'Avent. On y trouve du vin chaud et autres délices allemands, des bougis, des épices, des jouets et plein d'objets artisanaux et décoratifs.