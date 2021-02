Marco Antwerpen neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern Marco Antwerpen ist der neue Trainer beim krisengebeutelten 1. FC Kaiserslautern. Dies bestätigte der Fußball-Drittligist am Montagabend. Der 49-Jährige soll den Fritz-Walter-Club vor dem Sturz in die Regionalliga bewahren.

Zunächst hatten „Kicker“ und Sport1 von der Verpflichtung berichtet. Antwerpen folgt auf den Luxemburger Jeff Saibene, der am vergangenen Samstag nach dem 0:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden freigestellt wurde. Antwerpen war zuletzt von Ende September bis Anfang November bei den Würzburger Kickers in der 2. Liga tätig. Zuvor hatte er Eintracht Braunschweig zurück in die 2. Liga geführt, sein Vertrag war aber nicht verlängert worden.