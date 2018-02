Marcus Held tritt als Oppenheimer Bürgermeister zurück

Nach neuen Enthüllungen über dubiose Grundstücksgeschäfte hat der SPD-Kreisverband Mainz-Bingen den Oppenheimer Bürgermeister und Bundestagsabgeordneten Marcus Held (SPD) zum Rücktritt aufgefordert. Der Kreisverband habe die jüngsten Entwicklungen mit Entsetzen verfolgt, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. „Ein Rückzug von allen Ämtern ist die einzig akzeptable und verantwortungsgerechte Antwort auf den massiven Vertrauensverlust.“ dpa

Der auch innerhalb seiner Partei umstrittene Oppenheimer Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete Marcus Held (SPD) tritt von allen Ämtern in der Stadt zurück. „Herr Held hat sich entschieden, sein Amt als Bürgermeister und die damit verbundenen Ämter in der Stadt Oppenheim mit Wirkung zum 5. März niederzulegen“, teilte sein Berliner Anwalt Jan Hegemann am Mittwoch mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Grund sei „der zunehmende Druck durch die öffentliche Berichterstattung und die Rücktrittsforderungen seiner Partei, dem Herr Held sich und seine Familie nicht länger aussetzen“ könne, hieß es darin weiter. Mit der Niederlegung seiner Ämter wolle Held die Lage in der Stadt befrieden und eine „sachliche Aufklärung der Vorwürfe ermöglichen“. Held lege Wert auf die Feststellung, dass hiermit kein Schuldeingeständnis verbunden sei. Er befinde sich in stationärer Behandlung, werde aber den Sachverhalt „offen und transparent aufklären“.

Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt gegen Held in 15 Fällen wegen des Verdachts der Untreue und der Bestechlichkeit. Der Bundestag hat seine Immunität aufgehoben. Held hat die Vorwürfe zurückgewiesen und sich krank gemeldet.

Der Druck in dem Fall war zuletzt nochmals gestiegen nach Berichten über ein umstrittenes Grundstückgeschäft in Oppenheim. Die Vorwürfe spalteten die sozialdemokratische Fraktion in der rheinhessischen Stadt. Sechs von zwölf SPD-Stadträten traten aus ihrer Fraktion aus. Darunter sind die Fraktionsvorsitzende Stephanie Kloos und ihr Stellvertreter Jörg Steinheimer, wie Kloos am Mittwoch mitteilte. In der Mitteilung der Sechs hieß es, ein Treffen am Dienstagabend habe gezeigt, dass innerhalb der Fraktion keine Einigkeit zu erzielen sei. Daher habe man sich zum sofortigen Austritt entschieden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Die „Allgemeine Zeitung“ aus Mainz hatte über ein Grundstücksgeschäft berichtet, bei dem Held Ende 2015 privat ein Grundstück in Oppenheim für 367 000 Euro gekauft und im August 2016 für 747 500 Euro an eine soziale Einrichtung weiterverkauft habe. In der Zeit dazwischen habe der Stadtrat den Standort der Immobilie vom Gewerbe- in ein Mischgebiet umgewandelt - damit wurde dort auch eine Wohnbebauung möglich. Held, der sich Ende Januar krank gemeldet hatte, soll zum Zeitpunkt des Kaufs bereits gewusst haben, dass die evangelische Diakonie an der Immobilie interessiert gewesen sei, um dort eine Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen einzurichten.

Held selbst hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Sein Berliner Anwalt hatte am Dienstag auf dpa-Anfrage auf die Stellungnahme gegenüber der „Allgemeinen Zeitung“ verwiesen. Demnach sei der Erwerb der Immobilie eine „private Investition“ gewesen. Das Gebäude sei zuvor bei einem Brand schwer beschädigt worden. Anschließend habe er „erhebliche Investitionen zur Beseitigung der Brandschäden“ vorgenommen.

Kloos und ihre fünf Fraktionskollegen aus Oppenheim betonten am Mittwoch: „Die aktuellen Vorkommnisse um die privaten Grundstücksgeschäfte des Stadtbürgermeisters haben uns zutiefst geschockt.“ Die sechs aus der Fraktion ausgetretenen Stadträte forderten den Rücktritt als Stadtbürgermeister und Parteichef in Oppenheim. Helds Rücktritt fordern seit dem 8. Januar auch Oppenheimer Bürger jeden Montagabend auf Versammlungen vor dem Rathaus.

Der SPD-Kreisverband Mainz-Bingen hatte einen Rückzug Helds von allen Ämtern schon am Dienstag als „die einzig akzeptable und verantwortungsgerechte Antwort auf den massiven Vertrauensverlust“ bezeichnet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte gesagt, die Veröffentlichung der neuen Vorwürfe habe sie „mehr als irritiert“.