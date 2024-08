Kultur Maria Schrader übernimmt Juryvorsitz bei Rohrbach-Filmpreis

Zum 14. Mal vergibt die Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung in Zusammenarbeit mit der Stadt Neunkirchen den Preis in diesem Jahr. Mit ihm erinnert sie an den am 23. Oktober 1928 in Neunkirchen geborenen Filmproduzenten Günter Rohrbach („Das Boot“, „Die unendliche Geschichte“). Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert.