Marihuana geraucht: 19-Jähriger flieht mit Auto

Ein Autofahrer hat sich in der Umgebung von Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) eine rund 45-minütige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Beamte verfolgten den Mann am späten Freitagabend mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber, wie die Behörde mitteilte. Zuvor wollte eine Streife den 19-Jährigen in Bad Ems kontrollieren. Dieser flüchtete aber mit seinem Pkw in Richtung Arzbach. Dabei versuchte er den Angaben zufolge ein Polizeiauto zu rammen und gefährdete zwei Fußgänger. In Arzbach konnte der junge Mann schließlich gestellt werden. Er gab an, die letzten Tage mehrfach Marihuana konsumiert zu haben. Deshalb habe er eine Kontrolle vermeiden wollen. dpa