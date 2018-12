später lesen „Marilyn Monroe. Die Unbekannte“ im Historischen Museum FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Das Historische Museum der Pfalz in Speyer zeigt in einer großen Ausstellung sowohl berühmte als auch weniger bekannte Seiten von US-Schauspielerin Marilyn Monroe (1926-1962). Die Schau präsentiert in rund 20 Themenfeldern das Leben und Werk der Filmlegende - von den schwierigen Kindertagen über den Glamour von Hollywood bis zum mysteriösen Tod. dpa