Mario Basler würde als Politiker gegen Armut kämpfen

Ex-Fußballprofi Mario Basler würde gerne einmal in die Rolle eines Politikers schlüpfen. „Dann würden sich einige hier umgucken! Meine erste Entscheidung: Keine Rentner, die zu wenig Geld haben“, sagte der Pfälzer (49) in einem Interview mit dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. dpa