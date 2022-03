Burgen und Schlösser : Marksburg: Die beeindruckende Höhenburg über dem Mittelrhein

Foto: Getty Images/saiko3p

Braubach am Rhein Sie thront seit dem 12. Jahrhundert über dem Mittelrhein und ist heute noch ein Highlight für Touristen. Wir verraten mehr über die Marksburg, die täglich teils mehrere Tausend Besucher anzieht.

Sie ist schon von weitem sichtbar, ist als einzige Höhenburg am Mittelrhein nie zerstört worden und erzählt ein Stück deutsche Geschichte – die mittelalterliche Marksburg oberhalb von Braubach am Rhein. Lesen Sie, wieso die Burg einen Besuch wert ist und was sie so besonders macht.

Wo liegt die Marksburg?

Die Marksburg, eine mittelalterliche Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert, befindet sich auf einer Höhe von rund 160 Meter über Normal Null oberhalb der Stadt Braubach am Rhein im Bundesland Rheinland-Pfalz. Die Burg wurde auf einem Schieferkegel errichtet. Sie steht unter Denkmalschutz und taucht in der rheinland-pfälzischen Denkmalliste auf. Zudem ist sie ein geschütztes Kulturgut nach den Haager Konventionen, was am blau-weißen Schutzkennzeichen zu erkennen ist. Seit 2002 ist die Marksburg außerdem Teil des Unesco-Welterbes Oberes Mittelrheintal.

1231 wurde die Burg in Braubach das erste Mal urkundlich erwähnt, jedoch besagen Quellen des frühen 12. Jahrhunderts, dass die Edelfreien von Braubach bereits im Ort lebten. Statt auf einer sicheren Höhenburg auf dem Felsen wohnten sie jedoch am Fuße des Hügels in der Nähe der Martinskapelle. Die Gemarkung heißt heute noch „An der alten Burg“.

Woher hat die Marksburg ihren Namen?

Ursprünglich trug die Höhenburg denselben Namen wie die Stadt Braubach am Rhein und hieß Burg Brubach, wobei es diverse Schreibweisen gibt – von Burgk Brubach und Burch Brubach bis hin zu Burg Brubach.

Eine Legende dazu, woher der Name Marksburg stammt, geht folgendermaßen: Bei der Schlacht auf dem Marchfeld im Jahr 1278 kam der Evangelist Markus den Bewohnern der Burg zur Rettung und verhalf ihnen zum Sieg. Dadurch wurde er Namenspatron der Höhenburg am Rhein. Dass es sich dabei aber um eine Sage handelt, beweist die Tatsache, dass die Markusburg erst knapp 300 Jahre später zum ersten Mal Erwähnung fand. 1437 wird zudem das erste Mal die Burgkapelle Sankt Markus erwähnt, weil Philipp I. der Ältere von Katzenelnbogen der Marksburg einen Altar stiftete. Die Marksburg verdankt ihr heutiges Erscheinungsbild den Grafen von Katzenelnbogen, die den Bergfried bauten – der heute älteste Teil des Gemäuers.

Was ist besonders an der Marksburg?

Die Marksburg ist deshalb so besonders, weil sie die einzige nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein ist. Obendrein ist sie eine der wenigen vollständig erhaltenen mittelalterlichen Wehranlagen. Für die Besucher aus aller Welt macht sie das zum Inbegriff einer Burg aus dem Mittelalter. Die imposante Anlage bei Braubach entstand ursprünglich zum Schutz und zur Verwaltung des Ortes. Anfänglich diente sie zudem als Zollburg. Besonders sehenswert sind vor allem die Innenräume der Marksburg: Die Burgküche, die Kemenate, der Rittersaal, die Rüstkammer, die Kapelle, die Turmstuben sowie der Weinkeller lassen vergangene Zeiten auch heute noch lebendig werden.

Wem gehört die Marksburg?

Die Marksburg befindet sich seit mehr als 100 Jahren im Besitz der Deutschen Burgenvereinigung, um 1900 herum wurde die Anlage dem Verein übergeben. Seitdem wurde die Burg von der Vereinigung gepflegt, erweitert und nach Kriegsschäden wieder repariert. Ende der 1960er-Jahre wurde der Kräutergarten mit mehr als 100 verschiedenen Kräuterarten angelegt. Bei japanischen Touristen ist die Marksburg so beliebt, dass es sogar einmal ein Kaufangebot gab – mit der Option, die Burg zu zerlegen, nach Japan zu verschiffen und dort aufzubauen. Die Deutsche Burgenvereinigung, die auf der Marksburg ihren Sitz sowie die Geschäftsstelle hat, hat das Angebot natürlich abgelehnt.

Schloss Philippsburg am südlichen Stadtrand von Braubach gehört seit 1997 ebenfalls der Deutschen Burgenvereinigung. 1999 entstand im sogenannten Hanika-Haus der Philippsburg das Europäische Burgeninstitut mit burgenkundlicher Bibliothek. Schloss Philippsburg kann übrigens auch besichtigt werden.

Ist die Marksburg bewohnt?

Die Marksburg ist nicht bewohnt, sie dient der Deutschen Burgenvereinigung, die gleichzeitig auch Eigentümerin der Anlage bei Braubach am Rhein ist, als Stammsitz. Früher wurde die mittelalterliche Höhenburg von den Herren von Eppstein, den Erbauern der Burganlage, bewohnt. Mehrmals wechselte die Burg den Eigentürmer, mit dem Aussterben der Linie der Grafen von Katzenelnbogen fiel die Höhenburg an die Hessischen Landgrafen. Später erfüllte sie nicht mehr die Ansprüche des Adels der Neuzeit, weshalb als Residenz das Schloss Philippsburg im Tal am Stadtrand von Braubach am Rhein entstand.

Kann man die Marksburg besichtigen?