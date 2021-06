Marode Hochbrücke in Mainz-Mombach wird für Verkehr gesperrt

Mainz Die rund 1,3 Kilometer lange marode Hochbrücke Mombach in Mainz wird von kommenden Montag an für den Verkehr gesperrt. Der Zustands sei besorgniserregend, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch in Mainz.

Der Ausbau der Straßen unter der Hochstraße aus den 1960er Jahren sei fertig, so dass durch die Sperrung keine Verkehrsprobleme erwartet würden. Maximal 10.000 Autos fahren nach Angaben der Stadt täglich über das Spannbetonbauwerk. Zum Vergleich: auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden sind es rund viermal so viele.

Wann die Brücke zurückgebaut wird und wie lange das dauert, steht aber noch nicht fest. Zunächst müsse ein Abrisskonzept erstellt werden, sagte Ebling. Die Kosten für den Rückbau bezifferte die Stadt auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Die Brücke verlaufe über drei Bahnlinien, mehrere private und Gewerbegrundstücke und die Kreisstraße 17. Das mit der Ludwigshafener Hochbrücke vergleichbare Bauwerk sei als Teil einer Stadttangente gebaut worden, die dann aber nie fertig gestellt wurde.

Der Zustand der Hochbrücke werde regelmäßig geprüft und gelte seit 2012 als „ungenügend“. Der Schwerlastverkehr (über 7,5 Tonnen) dürfe schon seit 2015 nicht mehr über die Brücke fahren und an einigen Stellen seien bereits Schutznetze für herabfallenden Beton angebracht worden.