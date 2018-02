später lesen Marodes Mainzer Rathaus wird saniert FOTO: Doreen Fiedler FOTO: Doreen Fiedler Teilen

Twittern

Teilen



Das marode Rathaus in Mainz wird für mehr als 65 Millionen Euro saniert. Da eine Sanierung immer noch günstiger sei als ein Neubau, werde die zweite Variante nicht weiter verfolgt, heißt es in einem Stadtratsbeschluss vom Mittwoch. Der Rat bewilligte auch eine Anpassung des Budgets an die Baupreise sowie weitere Millionen für „unvorhergesehene Maßnahmen“ für die Erneuerung des denkmalgeschützten Hauses aus den 70er Jahren. Hinzu kommen Kosten für den Umzug und die Unterbringung der Verwaltung während der Bauarbeiten. dpa