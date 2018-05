später lesen Martha-Saalfeld-Förderpreis geht an drei Schriftsteller Teilen

Der mit insgesamt 10 000 Euro geförderte Martha-Saalfeld-Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz geht in diesem Jahr an drei Schriftsteller. Ausgezeichnet werden Ute Bales, Siri Schmidt sowie Stefan Moster, der auch als Übersetzer arbeitet, wie das Kulturministerium am Freitag in Mainz mitteilte. Sie seien von einer Fachjury aus ursprünglich 97 Bewerbern ausgewählt worden. dpa