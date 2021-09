Masche Schockanruf: 86-Jährige um 40.000 Euro betrogen

Eine ältere Frau tippt auf einem Festnetztelefon. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Worms Trickdiebe haben in Worms eine Rentnerin um 40.000 Euro gebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde die 86-Jährige mit einem sogenannten Schockanruf überrumpelt. Eine Anruferin habe der Frau am Montag weinend und aufgelöst von einem angeblichen Verkehrsunfall berichtet.

Weil dabei ein Mensch gestorben sei, müssten 40.000 Euro Kaution hinterlegt werden, damit sie und ihre Mutter freikämen. Die Rentnerin sei fälschlicherweise davon ausgegangen, dass es sich um ihre Enkelin handelte und habe sich bereiterklärt, das Geld zu bezahlen.

Nachdem die Wormserin die geforderte Summe von der Bank abgehoben hatte, habe ein Mann das Geld bei ihr zu Hause abgeholt. Erst bei einem Gespräch am Abend mit ihrer Tochter sei der alten Dame klargeworden, dass sie betrogen worden war. Die Polizei rät dazu, solche Telefonate mit ungewöhnlichen Forderungen oder Schilderungen sofort zu beenden und anschließend die angeblich in den Vorfall verwickelten Angehörigen anzurufen.