später lesen Maschine in Zentralkokerei Saar brennt nach Stromausfall Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem Stromausfall ist eine Maschine in der Zentralkokerei Saar (ZKS) aufgrund einer Überhitzung in Brand geraten. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, konnten die Flammen am frühen Morgen von der Werksfeuerwehr und der Feuerwehr Saarlouis gelöscht werden. Weil die Produktion wegen des Vorfalls unterbrochen war, musste nach Unternehmensangaben Koksgas etwa eine Stunde lang mit einem „sichtbaren Feuerschein“ abgefackelt werden. Die Ursache für den Stromausfall war zunächst unklar. Weder seien Personen verletzt worden, noch habe es Umweltschäden gegeben. dpa