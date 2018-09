später lesen Maschinenpistole aus Lego löst Polizeieinsatz aus Teilen

Eine Maschinenpistole aus Lego-Steinen hat in Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zeugen hatten die Polizei am Montagabend alarmiert, weil sie in einer Wohnung einen Mann mit einer Maschinenpistole gesehen hatten. dpa