Maskenpflicht im Saarland ab fünfter Klasse

Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland soll die Maskenpflicht während des Unterrichts von Montag (9.11.) an auf Schüler ab der fünften Klasse ausgeweitet werden. Das kündigte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken an.

Derzeit werde eine entsprechende Änderung der Schulverordnung vorbereitet, über die noch der Ministerrat entscheiden müsse. Bislang gilt die Maskenpflicht im Unterricht ab der zehnten Klasse.

Laut Ministerium stehen von den 9400 Lehrerinnen und Lehrern im Saarland aktuell 691 nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung. 235 von ihnen seien schwanger, 350 befänden sich derzeit in Quarantäne.

Um so viele personelle Ressourcen zu mobilisieren wie möglich, sollen kurzfristig 100 weitere Lehrkräfte zunächst befristet bis zu den Osterferien eingestellt werden. Außerdem könnten Referendare ihre Stundenzahl erhöhen. Lehrer mit Teilzeitstellen seien dazu aufgerufen worden, in Vollzeit aufzustocken.

Streichert-Clivot warnte davor, wechselweisen Unterricht für Gruppen innerhalb einer Klasse und Teilschulschließungen als eine Option in der aktuellen Pandemiebekämpfung darzustellen. Sie könnten nur „das allerallerletzte Mittel sein, aber nicht das Infektionsgeschehen positiv beeinflussen“, sagte sie. Gerade in der Corona-Krise sei die Schule als sozialer Ort für Kinder extrem wichtig.