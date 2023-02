Pandemie : Maskenpflicht in Bus und Bahn aufgehoben

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mainz Nach fast drei Jahren fällt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Sowohl in Fernzügen als auch im Nahverkehr in Rheinland-Pfalz ist das Tragen des Mundschutzes jetzt freiwillig. „Für uns war immer klar, dass die Grundsatzentscheidung des Bundes gilt und Rheinland-Pfalz diese mitträgt, solange sie Gültigkeit behält“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD).

Auch in den Nachbarländern Saarland und Hessen ist die Corona-Schutzmaßnahme ausgelaufen. In Baden-Württemberg fiel sie bereits am Dienstag, in NRW am Mittwoch.

Nur in medizinischen Einrichtungen und Einrichtungen der Pflege sei das Tragen einer Maske in Rheinland-Pfalz weiter vorgeschrieben, sagte Minister Hoch. Laut Bundesgesetz maximal bis 7. April. Weitere Schritte sollten in enger Abstimmung mit den hessischen Nachbarn erfolgen. „Beide Länder wollen, dass für die Menschen beim Grenzwechsel einheitliche Regeln gelten.“

