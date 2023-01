Corona-Maßnahmen : Maskenpflicht in Bussen und Kliniken gilt weiter

Mainz Die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wackelt. Immer mehr Länder schaffen sie ab. Zugleich nehmen die Forderungen danach zu. Auch in Rheinland-Pfalz.

Rheinland-Pfalz hält - anders als sein Nachbarland Baden-Württemberg - erstmal an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen fest. „In Rheinland-Pfalz gibt es nur noch wenige gezielte Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen sowie im ÖPNV“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Diese halte ich auch angesichts grassierender Atemwegsinfektionen zurzeit für sinnvoll.“ Hoch verwies darauf, dass es keine Isolationspflicht bei Corona-Infektionen mehr gibt. Die Ampel-Landesregierung berate aber „in sehr kurzen Abständen, welche Maßnahmen für Rheinland-Pfalz erforderlich sind und passt die Regelungen ständig an das Infektionsgeschehen an“.