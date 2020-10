Maskierte Täter sprengen Geldautomaten in Gerolstein

Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gerolstein Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) gesprengt. Anschließend flüchteten die maskierten Täter mit einem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte, wie die Polizei mitteilte.

