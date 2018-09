später lesen Maskierte überfallen Spielcasino und erbeuten Geld FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Zwei mit einer Pistole bewaffnete Täter haben in Saarbrücken ein Spielcasino überfallen und dabei Geld erbeutet. Polizeiangaben zufolge kamen die Räuber am frühen Dienstagmorgen an dem Casino im Stadtbezirk Dudweiler an. dpa