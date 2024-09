Trend Ampelmännchen Maskottchen Betzi als Ampelmännchen in Kaiserslautern

Ampeln mit originellen Figuren zu verzieren, ist bundesweit und auch in Rheinland-Pfalz längst ein Trend. In der Wurstmarktstadt Bad Dürkheim etwa regelt ein Winzer mit Rückenkorb (Logel) den Fußgänger-Verkehr, in Trier wiederum der kommunistische Cheftheoretiker Karl Marx und in Worms Reformator Martin Luther („Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.“). Der legendäre Gründer von Pirmasens, Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt (1719-1790), ist ebenso als Ampelfigur aktiv wie in Neustadt die Deutsche Weinkönigin.