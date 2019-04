später lesen Massenschlägerei nach Angriff auf Auto Teilen

Erst Sachbeschädigung, dann Steinschlag - 20 bis 25 Personen waren in der Nacht zum Ostermontag an einer Auseinandersetzung in Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) beteiligt. An Anfang stand die Beschädigung eines Fahrzeugs, wie die Polizei berichtete. dpa