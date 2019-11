Massenunfall auf A1 bei Hasborn

Hasborn Bei einem Massenunfall wegen Blitzeis auf der Autobahn 1 sind am Samstag bei Hasborn vier Menschen leicht verletzt worden. 18 Autos und ein Lastwagen waren in den Unfall verwickelt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

