Universitäten : Master in Psychotherapie ab 2023 in Rheinland-Pfalz möglich

Studierende nehmen im Hörsaal an einer Vorlesung teil. Foto: Daniel Josling/dpa/Symbolbild

Mainz Das Land Rheinland-Pfalz fördert den Aufbau des neuen Masterstudiengangs Psychotherapie an den Universitäten Trier und Koblenz-Landau sowie der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Studierende sollen ihn ab dem Wintersemester 2023/2024 aufnehmen können, wie das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit am Dienstag mitteilte.

Dafür stellt das Land den Hochschulen demnach bis 2023 rund 30 neue Stellen und ein Budget zur Verfügung.

„Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, welche hohe Bedeutung die psychotherapeutische Versorgung der Gesellschaft, insbesondere der Kinder und Jugendlichen, einnimmt“, sagte Staatssekretär Denis Alt (SPD). Daher strebe das Land gemeinsam mit den Hochschulen beim Aufbau des Psychotherapiestudiums weitere Verbesserungen an.

Nachdem im Rahmen der Gesetzesreform der Psychotherapeuten-Ausbildung bereits 2020 die neuen Bachelorstudiengänge an den drei Unis begonnen hatten, folgt nun der Aufbau des Masters. Das seit September 2020 geltende Bundesgesetz schreibt vor, dass Universitäten ein Direktstudium zur Ausbildung in der Psychotherapie anbieten müssen. Mit der Einführung der neuen Masterstudiengänge wird laut Ministerium sichergestellt, dass Bachelorabsolventen ihr Studium der Psychotherapie fortsetzen können.

