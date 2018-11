später lesen Masterplan zur Zukunft der Arbeit soll bis 2019 stehen Teilen

Ein gemeinsam von Vertretern aus Politik und Wirtschaft erarbeiteter Masterplan für Rheinland-Pfalz zur Zukunft der Arbeit soll bis zum Frühjahr kommenden Jahres fertig sein. Dann sei die Unterzeichnung geplant, kündigte Staatskanzleichef Clemens Hoch (SPD) am Mittwoch nach einem Treffen des sogenannten Ovalen Tisches der Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz an. dpa