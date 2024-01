Schauspieler Matthias Brandt: Demos gegen rechts dringend nötig

Seit Tagen demonstrieren in vielen Städten Tausende Menschen gegen rechts. In Mainz kamen am Abend nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen bei einer Kundgebung „Zeichen gegen rechts - Kein Platz für Nazis“ zusammen, bei der auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sprach. Rechtsextreme planten „eine Gesellschaft, die wir nicht wollen“ und „Massendeportationen“, sagte sie. Nun müssten alle Bürgerinnen und Bürger aufstehen „und deutlich machen: Wir sind die Vielen in dieser Gesellschaft, die, die in einer Demokratie leben wollen, in Freiheit, Gleichheit und gemeinsam.“