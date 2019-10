Maues Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Bei Regenwetter überqueren Passanten eine Straße. F. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Offenbach Häufige Schauer, teilweise Gewitter und starker Wind: Die Wetteraussichten in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleiben weiter trüb. Vereinzelt kann es am Mittwoch sogar zu stürmischen Böen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Regen komme von Westen her und erreiche am Mittag Rheinland-Pfalz. Die Temperaturen reichen von 12 Grad im Bergland bis zu 16 Grad.