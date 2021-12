Maurer: „Manchmal schwebe ich auch einfach nur hier“

Bundespräsident Steinmeier spricht bei einer Live-Schalte zur ISS mit ESA-Astronaut Matthias Maurer. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Der deutsche Astronaut Matthias Maurer nutzt Sonntage auf der Internationalen Raumstation ISS, um in der Schwerelosigkeit einfach mal zu entspannen. „Manchmal schwebe ich einfach nur hier so in meinem Modul.

Dann fühle ich mich ein bisschen wie ein Schmetterling“, sagte Maurer am Samstag bei einer Live-Schalte mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und herzkranken Kindern, die aus dem Deutschen Museum in München und dem Weltraum-Atelier im saarländischen Nohfelden zugeschaltet waren. „Das ist ein Erlebnis der absoluten Freiheit.“ Unter der Woche werde aber gearbeitet, samstags oft aufgeräumt.

Astronaut Maurer ist als Botschafter der Stiftung Kinderherz mit Sitz in Essen aktiv. Die Stiftung unterstützt Forschung und Familien, um Kindern mit Herzerkrankungen in Deutschland zu helfen. Bei der Live-Schalte beantwortete der aus dem Saarland stammende Maurer die Fragen einiger betroffener Kinder - zum Beispiel, ob das Essen im Weltall anders schmeckt und woraus eine Raumstation besteht. Auf der ISS liefen aber auch Experimente, die herzkranken Kindern eines Tages helfen könnten, betonte Maurer. Denn dort könnten Herzzellen in der Schwerelosigkeit wie im menschlichen Körper wachsen.

