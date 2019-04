später lesen Max Hopp verpasst Titelverteidigung bei German Darts Open Teilen

Der beste deutsche Darts-Profi Max Hopp hat die angestrebte Titelverteidigung bei den German Darts Open in Saarbrücken deutlich verpasst. Hopp verlor am späten Samstagabend im Sechzehntelfinale gegen den Schotten John Henderson mit 3:6 und spielt damit am Finaltag nicht mehr mit. dpa