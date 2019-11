MCV blickt auf Beginn der Straßenfastnacht

Mainz Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) stellt heute das Programm zum Start der Straßenfastnacht am 11.11. vor. Auch wenn dieser Tag in der Mainzer Fastnacht noch eine vergleichsweise junge Tradition hat, sind in den vergangenen Jahren zunehmend mehr Menschen auf den Schillerplatz geströmt, um rund um den Fastnachtsbrunnen schon mal die ersten Helau-Rufe anzustimmen.

