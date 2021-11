Medienkompetenz in Kitas soll mit Programm gefördert werden

Eine Erzieherin und ein Kind spielen in einem städtischen Kindergarten. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Mainz Zehn Kitas in Rheinland-Pfalz werden im Rahmen eines landesweiten Programms zur Förderung der Medienkompetenz mit technischen Geräten wie Tablets ausgestattet. Zudem würden die Erzieher in den Kitas entsprechend geschult, teilte das Bildungsministerium in Mainz am Mittwoch mit.

An dem Programm „Medienbunt-rlp“ beteiligen sich Einrichtungen in Daun, Lahnstein, Laubenheim im Kreis Bad Kreuznach, Ludwigshafen, Mainz, Sankt Julian im Kreis Kusel und Trier. Das Land unterstützt das Projekt, das gemeinsam mit dem Pädagogischen Landesinstitut sowie einer Tochtergesellschaft der Medienanstalt Rheinland-Pfalz durchgeführt wird, mit 120.000 Euro.