Mediziner rät bei Hitze: „Leben wie am Mittelmeer“

Gebhardshain/Mainz Mit bis zu 38 Grad steht die heißeste Zeit des Jahres vor der Tür. Der Vizepräsident der Landesärztekammer, Fink, rät den Rheinland-Pfälzern, der Hitze wie die Südeuropäer entgegenzutreten.

Sonne aussperren, Schatten suchen und Siesta: Der Vizepräsident der Landesärztekammer, Michael Fink, rät den Rheinland-Pfälzern, sich bei der Hitze wie die Menschen am Mittelmeer zu verhalten. „Wo die Sonne drauf scheint, Rollläden runter. Da wo Schatten ist, Rollläden hoch, Fenster auf, damit Luft rein kommt“, sagt der Hausarzt aus Gebhardshain im Westerwald. Bis zu 38 Grad werden am Wochenende erwartet. Auf „innere und äußere Kühlung“ komme es an. Die Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Mainz, Stefanie Schneider, empfiehlt: „Viel Trinken, Schatten, Ausruhen, langsam machen.“