Gesundheit Medizinischer Dienst: 126 Behandlungsfehler vergangenes Jahr

In 93 Fällen, also jedem fünften untersuchten Fall, war der Behandlungsfehler ursächlich für den Schaden. Nur in diesen Fällen haben Patientinnen und Patienten auch Aussicht auf Schadenersatz, wie es hieß. Bei mehr als 70 Prozent der untersuchten Fälle konnten Gutachter dagegen keinen Behandlungsfehler feststellen.