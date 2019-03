später lesen Medizin Medizinstudium auch in Trier: Campus soll Region stärken Teilen

Medizinstudenten sollen vom Wintersemester 2020/21 an ihre klinische Ausbildung in Rheinland-Pfalz nicht nur in Mainz, sondern auch in Trier absolvieren können. Dies sei ein wichtiger Beitrag zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in den Regionen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag laut Mitteilung in Trier. dpa