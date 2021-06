„Mega-Projekt“: Berechnungen zur Grundrente laufen an

Speyer Die Rentenversicherung wird in den kommenden Monaten den kompletten Bestand von gut 640.000 Renten in Rheinland-Pfalz überprüfen. Es geht um mögliche Ansprüche auf die neue Grundrente. Doch große Beträge dürfen die Rentnerinnen und Rentner meist nicht erwarten.

Die Deutsche Rentenversicherung in Rheinland-Pfalz wird demnächst damit beginnen, alle Renten in dem Bundesland mit Blick auf die im Januar eingeführte Grundrente zu prüfen. „Stand heute werden wir ab Juli in der Lage sein, die Berechnung der Grundrente technisch und personell zu stemmen“, sagte Geschäftsführer Matthias Förster. „Sie ist ein Mega-Projekt für die gesamte Rentenversicherung.“ Die Vorlaufzeit sei sehr kurz gewesen. Die Rentenversicherung habe neue Mitarbeiter eingestellt, die Technik modernisiert und die Sachbearbeiter und Berater geschult. „Wir arbeiten mit Hochdruck“, berichtete Förster.