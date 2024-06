Mitten in der Wüste Mega-Projekt der Hochschule Trier: Sahara-Begrünung - So geht es weiter

Ein riesiger Wald und Felder mitten in der Wüste. Dazu Energieparks, Wasserstofffabriken, jede Menge Arbeitsplätze und eine neue Stadt. Ein Professor der Hochschule Trier will die Sahara von der mauretanischen Küste aus begrünen und in Afrika nebenbei ein riesiges, CO 2 -neutrales Industriegebiet schaffen.