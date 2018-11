später lesen Mehlinger Glocke mit NS-Inschrift wird ausgetauscht Teilen

Die evangelische Gemeinde in Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) lässt eine Glocke mit einer Inschrift aus der Zeit des Nationalsozialismus austauschen. Die neue Glocke werde in Straßburg gegossen und im Mai geweiht, teilte die Evangelische Kirche der Pfalz am Mittwoch mit. dpa