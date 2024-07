Doktorarbeit Mehr Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz promovieren

Insgesamt sank die Zahl der Doktorandinnen und Doktoranden im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,4 Prozent. Demnach schrieben rund 8.200 Menschen an ihrer Doktorarbeit, darunter 1.400 angehende oder bereits approbierte Allgemeinmediziner. Am häufigsten wurde im vergangenen Jahr laut Statistikern in den Fächern Medizin, Chemie, Biologie und Physik promoviert.