Mehr als 100 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Mehr als 100 neue Corona-Fälle an einem Tag in Rheinland-Pfalz: Die Zahl neuer Infektionen erreichte am Mittwoch den höchsten Stand seit vier Monaten, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte.

Die Gesundheitsämter registrierten 105 neue Fälle, insgesamt sind es nun 8369 (Stand 10.14 Uhr). Aktuell sind 849 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 242.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen gibt es in Speyer mit 24 Fällen auf 100 000 Einwohner. Danach folgen der Landkreis Bad Kreuznach mit 22 und die Stadt Ludwigshafen mit 19 Fällen.