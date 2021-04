Mehr als 1000 Teststellen: „Jetzt kommt die Kärrnerarbeit“

Mainz Mehr als 1000 Stationen bieten den Bürgern in Rheinland-Pfalz kostenlose Schnelltests. Doch das Land will noch mehr erreichen. „Es muss noch einmal Vollgas gegeben werden“, sagt der zuständige Behördenleiter Placzek.

Einen Monat nach dem Start der ersten rund 300 Teststellen in Rheinland-Pfalz hat sich deren Zahl mehr als verdreifacht. Die eintausendste Station für Schnelltests auf das Coronavirus sei am Mittwochmorgen eröffnet worden, wenige Stunden später seien es bereits 1036 gewesen, sagte der Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir sind damit insgesamt sehr zufrieden. Es muss aber noch einmal Vollgas gegeben werden.“ Denn es sollten flächendeckend sowohl Schnelltests mit Anmeldung als auch ohne möglich sein, ohne dass sich dabei Menschentrauben bildeten. „Das widerspricht sich erst dann nicht, wenn es genügend Teststellen gibt“, sagte Placzek. „Jetzt kommt die Kärrnerarbeit.“ Es gehe darum, regional und kommunal Test-Netzwerke aufzubauen. Voraussetzung sei dies für Kommunen, die sich für das Modellprojekt des behutsamen Öffnens im Lockdown bewerben wollten.