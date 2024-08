Feuerwerk und Schiffskorso Mehr als 100.000 Menschen zu „Rhein in Flammen“ erwartet

Im vergangenen Jahr feierten laut damaligem Veranstalter rund 140.000 Menschen bei „Rhein in Flammen“ zwischen Spay und Koblenz. In der Stadt an Rhein und Mosel wird parallel am Wochenende auch das Sommerfest gefeiert. Rund 140.000 Besucherinnen und Besucher werden in Koblenz an den drei Tagen erwartet.