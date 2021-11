Pandemie : Mehr als 110.000 Anmeldungen für reaktivierte Impfzentren

Mainz Mehr als 110.000 Menschen haben sich bereits für einen Termin in einem der acht wiedereröffneten Impfzentren in Rheinland-Pfalz angemeldet. 100.000 von ihnen hätten inzwischen auch einen Termin, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Auch in Trier wird seit heute wieder im Zentrum geimpft.

Mehr als 110.000 Menschen haben sich bereits für einen Termin in einem der acht wiedereröffneten Impfzentren in Rheinland-Pfalz angemeldet. 100.000 von ihnen hätten inzwischen auch einen Termin, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Die Impfzentren im Kreis Mainz-Bingen, in Neustadt an der Weinstraße, in Trier, in Koblenz, in Ludwigshafen, in Germersheim, im Rhein-Lahn-Kreis und in Kaiserslautern bieten seit Mittwoch wieder Erst- und Zweitimpfungen, aber auch Auffrischungsimpfungen (Booster) an. Das Impfzentrum in der Landeshauptstadt Mainz soll Anfang Dezember folgen.