Innenministerium : Mehr als 1500 Polizeibeamte Opfer von Gewalt

Mainz Das Innenministerium hat auf Anfrage der AfD Zahlen zu Angriffen gegen Polizisten vorgelegt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich demnach überwiegend um Männer, die der Polizei oft schon bekannt sind. Und Alkohol spielt eine große Rolle.

In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr 1553 Polizeibeamtinnen und -beamte Opfer von Angriffen und Gewalttaten geworden. Das geht aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Diese Zahl liegt unter der des Jahres davor (1715) und auf einem ähnlich hohen Niveau wie in den Vorjahren. Damals seien jeweils 1517 (2017), 1664 (2018) und 1582 (2019) Polizisten Opfer von Gewalt geworden. Die Alternative für Deutschland (AfD) nannte die Zahl „erschreckend“.

Der Tod von zwei Polizisten, die Ende Januar bei einer Verkehrskontrolle in der Pfalz erschossen wurden, ist in dem nun vorliegenden Untersuchungszeitraum noch nicht berücksichtigt worden. Der Mordprozess gegen den 39 Jahre alten mutmaßlichen Schützen soll am 21. Juni in Kaiserslautern beginnen.