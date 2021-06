Mehr als 160.000 Rheinland-Pfälzer arbeiten für Niedriglohn

Mainz/Berlin Friseure, Kraftfahrer, Kellner - in manchen Berufen sind die Verdienste deutlich geringer als das mittlere Einkommen aller Beschäftigten. Deutlich gestiegen ist der Anteil der Niedriglohnbeschäftigung in Frankenthal. Und das hat einen besonderen Grund.

Nahezu jeder fünfte Beschäftigte in Rheinland-Pfalz arbeitet nach amtlichen Angaben im sogenannten Niedriglohnsektor. Ihre Zahl stieg von 2014 bis 2019 um mehr als 7000 auf 164.676, wie aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Katrin Werner (Linke) hervorgeht. Die Niedriglohnquote, also der Anteil der zu diesen Löhnen beschäftigten Menschen an der Gesamtzahl der Beschäftigten, ging allerdings im gleichen Zeitraum von 18,6 auf 18,3 Prozent leicht zurück.

Der Anteil derjenigen, die sogar weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verdienen, gilt als Armutsgefährdungsquote. Diese nahm in Rheinland-Pfalz von 7,5 Prozent im Jahr 2010 auf 8,2 Prozent im Jahr 2019 zu, gemessen am bundesweiten mittleren Einkommen. Der Anteil der Erwerbstätigen mit mindestens zwei Tätigkeiten lag in Rheinland-Pfalz 2019 bei 6,2 Prozent. „Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz sind arm trotz Arbeit und immer mehr Menschen haben mehr als einen Job, um über die Runden zu kommen“, kritisierte Werner.