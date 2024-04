Rauschmittel Mehr als 20 Kilo Cannabis-Pflanzen in Abfallsäcken entdeckt

Unbekannte haben in Kaiserslautern säckeweise Cannabis-Pflanzen entsorgt. Mitarbeiter der Stadtreinigung entdeckten sie am Montag hinter Glascontainern, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mitteilte. Insgesamt hätten die frischen Pflanzenteile 23 Kilogramm auf die Waage gebracht. Wer sie dort entsorgte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.