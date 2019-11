Mehr als 2000 Menschen in Mainz für sofortigen Klimaschutz

Ein Demonstrant geht mit einem Plakat mit einer gezeichneten weinenden Erde durch die Stadt. Foto: Christophe Gateau/Archiv.

Mainz Mit scharfer Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung sind am Freitag in Mainz mehr als 2000 Menschen auf die Straße gegangen. Grundschüler, Jugendliche, Studierende, Eltern und Wissenschaftler folgten in einem Demonstrationszug einem grünen Banner mit der Aufschrift: „Streik fürs Klima!

Wir streiken bis ihr handelt.“ Die Schülerbewegung „Fridays for Future“ hatte auch in mehr als 20 weiteren Städten in Rheinland-Pfalz zu Kundgebungen und Demonstrationen aufgerufen, als Teil eines „globalen Klimastreiks“.