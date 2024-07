Festspiele Mehr als 20.000 Besucher bei Nibelungenfestspielen

Zum Abschluss der Nibelungen-Festspiele haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. „Mit insgesamt mehr als 20.000 Besuchern und einer Auslastung von 87 Prozent sind auch die Festspiele 2024 wieder ein hervorragender Erfolg“, hieß es. „Trotz der großen Herausforderungen durch das Wetter konnten alle Vorstellungen stattfinden und wurden bis zum Ende gespielt.“ Die Nibelungen-Festspiele gehen am Sonntag mit einer finalen Aufführung des Antikriegsstücks „Der Diplomat“ vor dem historischen Kaiserdom in Worms am Rhein zu Ende.