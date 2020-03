Mehr als 2800 Corona-Infektionen und 22 Tote

Mainz Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist bis Dienstag um 5,7 Prozent auf 2839 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Das ist etwa die gleiche Steigerung wie am Vortag mit 5,5 Prozent.



Vor einer Woche war die Zahl der Fälle von Montag auf Dienstag noch um 15,2 Prozent hochgeschnellt. Aussagen über einen längerfristigen Trend können allerdings erst nach mehreren Tagen getroffen werden.

Bisher starben 22 Menschen in Rheinland-Pfalz an der durch das Virus verursachten Krankheit Covid-19, drei mehr als am Vortag gemeldet wurden. Darunter waren fünf in der Stadt Koblenz und jeweils zwei in den Landkreisen Neuwied, Westerwald, Rhein-Lahn und Bad Dürkheim.