Bildung : Mehr als 3500 Schüler aus Ukraine an Schulen angemeldet

Ein Schwamm liegt an der Schultafel. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Mainz An den rheinland-pfälzischen Schulen sind mittlerweile mehr als 3500 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine angemeldet worden. „Wir erleben bei der großen Mehrheit der aus der Ukraine zu uns kommenden Kinder und Jugendlichen den Wunsch, zu lernen und am Schulleben teilzunehmen“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag.

„Unser Ziel ist es, dass diese Kinder und Jugendlichen bis zu den Sommerferien erst einmal ankommen und spüren, dass sie hier herzlich willkommen sind.“

Die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine werden nach Angaben des Bildungsministeriums in Regelklassen integriert, bekommen Deutsch-Intensivkurse und werden in Fächern wie Musik, Sport und Kunst unterrichtet. Zugleich könnten sie digital an Lernangeboten aus der Ukraine teilnehmen.

Stichtag für die aktuellen Zahlen war der 4. April, an dem 3545 aus der Ukraine geflüchtete Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz registriert waren. Gut 1400 von ihnen waren an einer Grundschule angemeldet.

