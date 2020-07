Mehr als 40 Prozent im Nationalpark von Wildnis erobert

Mainz Wälder im Hunsrück werden seit fünf Jahren sich selbst überlassen. Positive ökologische Wirkungen sind schon jetzt zu beobachten: Der Nationalpark ist Lebensraum für mehr als 100 Wildkatzen und seltene Arten wie den Mosaikschichtpilz.

Stürme, Trockenheit und Käferbefall hätten die Wälder und die Zusammensetzung der Baumarten seit 2018 rasant verändert, heißt es in der Antwort, mit der das Ministerium einen ersten Überblick zur ökologischen Entwicklung des Gebiets gibt. „Im Gegensatz zu bewirtschafteten Wäldern wird diese Veränderung nicht als Schaden gesehen.“ Befallene Bäume werden nicht entfernt, Totholz ist wichtiger Lebensraum für eine Vielzahl von Lebewesen.

„Es ist beeindruckend zu beobachten, wie mitten in Rheinland-Pfalz ein echtes Stück Wildnis entsteht“, erklärte der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Andreas Hartenfels. „Der Nationalpark ist schon jetzt ein Erfolg. Er zeigt, dass effektiver Naturschutz möglich ist, wenn der politische Wille da ist.“

Der Verzicht auf Eingriffe in den Wald zeigt positive ökologische Wirkungen. So konnten Untersuchungen nachweisen, dass im Nationalpark mehr als 100 Wildkatzen leben - diese störungsanfällige Art ist das Symboltier des Nationalparks Hunsrück-Hochwald. Wenn der Wald sich selbst überlassen bleibt, hilft das auch Rindenwanzen, Fledermäusen und Pilzen - hier nannte das Ministerium in seiner Antwort gefährdete Arten wie die Schwärzliche Rindenwanze (Aradus betulinus), die Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) und der auf Totholz wachsende Mosaikschichtpilz (Xylobolus frustulatus). Gezielte Maßnahmen zur Unterstützung von Biotopen finden hingegen etwa auf Wiesen statt. Davon profitieren vor allem gefährdete Schmetterlingsarten wie der Feurige Perlmutterfalter (Argynnis ardippe).