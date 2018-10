Mehr als 50 Moscheen werben für gutes Miteinander

Zum Tag der offenen Moschee haben islamische Verbände für ein gutes Miteinander und den Dialog zwischen den Religionen geworben. Die Aktion findet traditionell am Tag der Deutschen Einheit statt, „um das Selbstverständnis der Muslime als Teil der deutschen Einheit und ihre religionsübergreifende Verbundenheit mit der Gesamtbevölkerung zum Ausdruck zu bringen“, wie es in einer Mitteilung der Schura Rheinland-Pfalz heißt, eines Zusammenschlusses von Moscheegemeinden unterschiedlicher Richtungen. dpa

Allein der türkisch geprägte Ditib-Verband lud in 51 Moscheen ein, von denen 48 ein besonderes Programm zu diesem Tag organisiert haben. Dazu gehörten meist eine Führung durch die Moschee, die Einladung zur Teilnahme an einem Mittagsgebet und ein Vortrag über gute Nachbarschaft, sagte der Ditib-Landesvorsitzende Yilmaz Yildiz. Der Landesverband erwartete bis zu 10 000 Gäste. Die öffentliche Diskussion über die Ditib habe das Interesse an dem Moscheeverband eher erhöht, sagte Yildiz. „Wenn die Menschen in der Moschee sind, bekommen sie erfahrungsgemäß einen ganz anderen Eindruck, als sie vorher hatten.“